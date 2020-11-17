ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun tartışma yaratan İstanbul ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün İstanbul'da. Çıktığı uluslararası tur kapsamında tüm ülkelerde yetkililerle görüşen Amerikalı Bakan, Türkiye'deki tek günlük ziyaretinde ise sadece kilise ziyareti ve dini liderlerle görüşme yapıyor.

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Pompeo, Fransa'nın ardından Pazartesi geç saatte ulaştığı Türkiye'de bugün St. George Kilisesi'ni ziyaret ediyor. Pompeo kilisede Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Fener Rum Patrikhanesi'nde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi. Pompeo'yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Pompeo'nun ABD bayraklı maske taktığı görüldü.

TGB üyeleri, Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti.

Patrikhane yakınlarında toplanan grup, "Bu topraklarda ABD feneri yanmaz" pankartı açarak "Kahrolsun ABD emperyalizmi" şeklinde slogan attı.

Basına açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Pompeo'nun 7 ülke dolaştığını hatırlatarak, "Ama sadece Türkiye'de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. ABD'nin Türkiye'deki muhatabı Fatih Kaymakamlığına bağlı bir Rum kilisesi, maaşını Türk devletinden alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Rum rahibi midir?" diye sordu.

Gençer, Pompeo'nun patrikhane ziyaretiyle Lozan'ı ve Anayasa'yı çiğnediğini öne sürdü.

İstanbul'da Vatikan büyükelçisi ile görüşecek

Ardından Rüstem Paşa Camii'ye gidecek olan Pompeo, son olarak Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell ile bir araya gelecek.

Diğer ülkelerde siyasilerle görüşüyor

Pompeo'nun öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Gürcistan'a gitmesi planlanıyor.

İstanbul'dan önceki durağı olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız mevkidaşıyla görüşen Pompeo, Tiflis'te de devlet başkanı ve bakanlarla bir araya gelecek.