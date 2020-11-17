İbrahim Atabey kimdir nereli? Kuran'ı yırtan İbrahim Atabey ne iş yapıyor?

Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar veren ve İslam'a hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Peki sosyal medya gündemini etkileyen İbrahim Atabey kimdir? Soruşturma hakkında detaylar haberimizde..

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Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar veren İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatılması üzerine kim olduğu ne iş yaptığı merak edildi. İbrahim Atabey kimdir, ne iş yapıyor? İbrahim Atabey olayı nedir?

İbrahim Atabey olayı nedir, hakkında soruşturma?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey’in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 6 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İ.A.Tutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır. Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İbrahim Atabey kimdir, ne iş yapıyor?

İbrahim Atabey, Youtube fenomeni olarak tanınan bir isimdir.