Bozguna uğrayan Donald Trump'ın son günlerinde 'İran'ı vurmak istediği' iddiası!

Başkanlık seçimlerini Demokrat Aday Joe Biden'a karşı kaybeden mevcut ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarıyla bilinirken geçen hafta, İran'ın Natanz'daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenlenmesi 'seçeneklerini' gündeme getirmek istediği New York Times gazetesi tarafından öne sürüldü.

​Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Trump’a böyle bir eylemin daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini söylediği belirtilen haberde “Bir dizi kıdemli danışman, Başkanı böylesi askeri bir adımı atmaktan vazgeçirdi.” denildi.

Toplantıya tek konu için gelmiş

Haberde ayrıca, askeri harekatın getireceği riskler anlatıldıktan sonra, 'Trump'ın füze saldırısının masadan kalktığını bildiği için toplantıyı terk ettiği' de belirtildi.

'Hala harekete geçebilir'

Bu görüşmenin, uluslararası müfettişlerin İran'a sunulan zenginleştirilmiş uranyum miktarında önemli bir artış olduğunu söylemesinin ardından gerçekleştiği ifade edildi. Ancak görüşmeyle ilgili bilgi sahibi bir yetkili, Trump'ın, İran’ın diğer varlıklarına ve müttefiklerine karşı hala harekete geçebileceğini söyledi. Beyaz Saray ise bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

Trump asked advisers last week for ‘options’ to attack Iran’s nuclear facilities, says report https://t.co/aEKCn9THgx