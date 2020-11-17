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Fatih Terim'e büyük şok! Galatasaray'da 5 koronavirüs vakası

Galatasaray 3 oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-Kırmızılı takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

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Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun (Ryan Babel-Omar Elabdellaoui) pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam Covid-19 pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Pazartesi akşamı sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 6 futbolcusundan yararlanamayacak. 5 futbolcunun koronaya yaklanmasının ardından Luyindama'nın sakatlığı moralleri bozdu.

Galatasaray'dan açıklama
Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."

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