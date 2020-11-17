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Adıyaman'da vakalar arttı Hıfzıssıhha Kurulu açıkladı! 14 gün karantina

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü artan vakalar nedeniyle karantina altına alındı.

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Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bin 503 kişinin yaşadığı Oyratlı köyünde yaklaşık 70 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından köyde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Son günlerde vakalarda artış görülen köyde hastalığın yayılmaması için tedbirler alındı. Jandarma köy giriş ve çıkışlarını dubalar ile kapatarak ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışları yasakladı.

İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Oyratlı köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında; sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Köyde çiftçilerin zorunlu tarım işlerini devam ettirecekleri ancak kalabalık olarak çalışamayacakları ve maske kuralına uymak kaydı ile faaliyetlerini sürdürmelerine izin verileceği öğrenildi.

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