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İzmir'de inanılmaz görüntüler! Mutfakta kaçak kazıya jandarma darbesi

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de bu kadarına pes dedirtecek görüntüler kayda geçti. 6 kişi, evin mutfağında 18 metre derinliğinde kaçak kazı yaptı. Jandarmanın operasyonuyla 6'sı da gözaltına alındı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytindağ Mahallesi'nde bulunan bir evin içerisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, evin mutfak kısmında 1,5 metre genişliğinde ve 18 metre derinlikte kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malzemelere el koyuldu

Ekipler ayrıca, kaçak kazıda kullanılan 2 adet kazma, 1 adet toprak çekmek için kullanılan calaska, 2 adet kürek, 3 adet uzatma kablosu, 1 adet çekiç ve 5 adet sepete el koydu.

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