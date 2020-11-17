Karton bardakta mikroplastik tehlikesi! İç organlara yapışıyor beyne ulaşıyor
Masum bildiğimiz karton bardakların gerçek yüzünü uzmanı birbir anlattı. İçerisinde bulunan mikroplastiğin anne rahminden beyne kadar ulaştığı hatta iç organlara yapıştığı belirtildi. İşte uzmanın karton bardaklar hakkında çarpıcı ifadeleri.
Gıda işletmeleri, ofis ve okullar gibi pek çok mekanda tercih edilen tek kullanımlık karton bardakların tüketimi pandemi döneminde daha hijyenik olduğu düşüncesiyle yaygınlaştı. ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, bu bardakların iç ve dış yüzeyinde plastik film kaplı olduğuna dikkat çekti.
Hijyenle alakası yok: Gündoğdu, "Bu bardakları kullanmanın hijyenle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Hijyeni sağlamak için bunları kullanmak yerine sağlıkla ilgili uzmanların önerdiği gibi sabun ve deterjanla ya da yüksek sıcaklıktaki suyla çok kullanımlık cam bardakların yıkanması dezenfeksiyonda işe yarayacaktır" diye konuştu.
Denizlere kadar taşınıyor: Karton bardakların doğada yarattığı tahribattan söz eden Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Tek kullanımlık bardaklar kullanıp doğaya atıldıkları zaman üzerlerindeki karton parçacıklar rüzgar ve yağmur gibi çeşitli faktörlerle bardaktan ayrılarak plastik kısmı açıkta kalıyor. Bu da çok hafif bir malzeme olduğu için rüzgarla denizlere kadar taşınabiliyor. " ifadelerini belirtti.
"Ciddi anlamda risk oluşturuyor"
Gündoğdu, "Bardaklar karton gibi görünse bile plastikler gibi doğada yüzbinlerce yıl hiçbir parçalanmaya uğramadan kalabileceğini unutmamak lazım. Sadece çevre açısından değil kullananlar açısından da ciddi anlamda risk oluşturuyor" dedi.