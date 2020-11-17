Arda Turan: Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Galatasaray'da korona vakası bitmek bilmiyor. Galatasaray Kulübü, bu sabah vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı. Arda Turan da koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kıza zamanda görüşmek üzere.''