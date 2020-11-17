Şoray Uzun kimdir aslen nereli Şoray Uzun çocukları kaç tane?

Ekranların sevilen yüzü Şoray Uzun kimdir? Birçok dizide rol alan Şoray Uzun yaptığı taklitlerle de herkesin beğenisini kazandı. Şoray Uzun'un hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte sevilen oyuncu Şoray Uzun'un merak edilenleri...

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Seksenler dizisinde Ahmet rolü ile karşımıza çıkan Şoray Uzun'un hayatı ile ilgili ayrıntılar da merak ediliyor. Peki Şoray Uzun kimdir?

Şoray Uzun kimdir: Şoray Uzun Haziran 1967, Razgrad, Bulgaristan doğumlu. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde mastır öğrencisi olarak eğitimine devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Ahmet rolünü canlandırmaktadır. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sunmuştur.

Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynamıştır. 1996 yapımı Süt Kardeşler dizisinin senaryo yazarlığını ve yönetmenliği yapmıştır.

1999 senesinde, Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Şoray Uzun dizileri: Ev Yapımı - 2020 - Kendisi

Seksenler (2019-) Ahmet Özdemir

Zengin Kız Fakir Oğlan (2014) – Kendisi, Konuk Oyuncu

Çocuklar Duymasın (2013) Korhan, Konuk Oyuncu

Seksenler (2012–2017) – Ahmet Özdemir

Sonradan Görme (2005) – Bülent

Öyle Bir Sevda ki (2002)

Zülküf ile Zarife (2000)

Köstebek (1999)

Ruhsar (1998) – Elvis Presley, Konuk Oyuncu

Baskül Ailesi (1997) – Güven

Süt Kardeşler (1996)

Evdekiler (1995)

Bizim Ev (1995) – Doktor Kemal

Kaygısızlar (1994-1998) – Kültigin

Geçmişin İzleri (1994)

Barışta Savaşanlar (1993)

Mahallenin Muhtarları (1992) – Ferhat

Karşı Show (1992)

İz Peşinde (1989-1990) – Faruk

Gençler (1989)

Belene (1987)

ŞORAY UZUN PROGRAMLARI

7'de 7

Cevap Soruda

Saha Dışı

Şoray Uzun Yolda

Rastgele (2019)