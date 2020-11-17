Koronavirüs yasakları geliyor! Restoranlar 3-4 hafta kapanıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında restoranlar 3,4 hafta kapanıyor. Sadece paket servis hizmeti verilecek. TURYİD üyelerine gönderdiği mesajda restoranların 3-4 hafta kapanacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun dünkü olağanüstü toplantısından 'kısmi sokağa çıkma yasağı', 'restoranların sadece paket servis yapması', 'eğlence yerleri ve kahvehanelerin kapatılması' tavsiyeleri çıktı. Restoranların kapatılacağı iddiasını dün gece tüm restoran sahiplerinin öğrendiği ortaya çıktı.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) üyelerine gönderdiği mesajda restoranların 3-4 hafta süreyle kapanmasının beklendiğini duyurdu. Dernek mesajında kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacağını duyurdu.

TURYİD'in üyelerine gönderdiği mesaj şöyle:

"Değerli Üyemiz,

Başkanımızın almış olduğu ön bilgi çerçevesinde maalesef büyük olasılıkla restoranlara yine kapama gelmesi gündemdedir.

Açıklamanın yarın akşam CB tarafından yapılması, uygulamanın başlangıç tarihinin 19 Kasım(Perşembe)olması, kapanış süresinin ilk aşamada 3-4 HAFTA ile sınırlı olması öngörülmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunarız."