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Gri kategoride aranan PKK'lı İrfan Akcan etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

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Gri kategoride aranan Akcan’ın, “PKK/KCK’nın Sincar Gümrük Sorumlusu” olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi. Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı.

Akcan’ın, Irak/Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında faaliyet gösteren yerel halktan haraç topladığı tespit edildi.

İrfan Akcan etkisiz hale getirildi
MİT’in, Akcan’ın “güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye’den Irak’a cephane ve terörist aktarımı yapacağı” yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım 2020’de Sincar’ın Suriye sınırında gerçekleştirilen MİT operasyonuyla İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

Çukur-barikat eylemlerine katıldı
2010’da PKK terör örgütüne katılan İrfan Akcan, 2015’de Silopi’de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.

“Sincar Gümrük Sorumlusu”
2019 yılında PKK/KCK’nın “Sincar Gümrük Sorumlusu” oldu. Sincar’da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK için haraç topladı. Örgütte bulunduğu süre zarfında Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandı.

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