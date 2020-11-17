Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü gelecek yasakları açıkladı! Biz de gerçek vaka sayılarını bilmiyoruz

"Gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor. Tabloya bakmakla yetiniyoruz" diyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur" dedi. Muhtemel yasakları sıraladı...

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün olağanüstü toplanan kurulda hangi yasakların tartışıldığını ve bugün Kabine Toplantısı sonrası hangi yasakların çıkacağını açıkladı. "Gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor. Tabloya bakmakla yetiniyoruz" diyen Prof. Dr. Özlü, "Açıklanan rakamlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Akşama o yasaklardan haberimiz olur!

"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor" diyen Tevfik Özlü, "Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur." dedi. İşte Tevfik Özlü'nün A Haber'de yaptığı açıklamalardan satır başları...

Sokağa çıkma ile ilgili kısıtlamalar getirilebilir

- Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı.

- Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak.

Restoran ve kafeler ile AVM'ler...

- Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor.

- Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor.

Restoranlar paket servise geçebilir

- Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir.