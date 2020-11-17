Şişli'de eğlence merkezindeki partide yakalanan 61 kişiye ceza yağmuru!

ŞİŞLİ'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenleyen 61 kişiye toplamda 194 bin 728 lira para cezası uygulandı.

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Şişli'de geçen Pazar günü 60 -70 kişilik bir grup koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezinde parti düzenledi. Cumhuriyet Caddesi, Cebel Topu Sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında parti düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek parti düzenleyen 61 şahsa kişi başı 3 bin 180 lira, 4 kişiye ise kapalı alanda sigara içtikleri için 187'şer lira para cezası kesildi.

Partiye katılanlara toplam 194 bin 728 lira para cezası kesilirken, eğlence merkezinin ise faaliyetlerine son verildi.