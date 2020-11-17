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Meksika'da devrilen tanker faciası! 14 kişi yanarak hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

MEKSİKA'da seyir halindeki tankerin devrilmesiyle korkunç olay vuku buldu. Yaşanan patlamanın şiddetiyle 14 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, Meksika'nın Nayarit eyaletinde meydana geldi. Yetkililer, otoyolda ilerleyen sıvılaştırılmış gaz taşıyan çift depolu tankerin kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti. Yetkililer, araçta çıkan yangının ardından patlama meydana geldiğini aktardı. Söz konusu patlamadan yoldaki diğer araçların da etkilendiğini belirten Nayaritli yetkililer, tankerin şoförü ile diğer araçlardaki 14 kişinin kaçamayarak olay yerinde can verdiğini söyledi.

Nayarit Savcılık Ofisinden kazaya ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, yoldaki bir aracın patladığı ve parçalarının etrafa dağıldığı görülüyor. Savcılar, kazanın olduğu yolda yanmış cesetlerle üç araç bulduklarını ifade etti.

Olay anı kayda alındı

Olay anında çevrede araçlarından inen bir çok araç sürücü patlama anını cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, dev patlamadan kaçan bir çok kişi görülüyor.

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