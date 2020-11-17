Bu mesleğe kimse cesaret edemiyor! Gassallar en çok kurtlanmış cenazelerde zorlanıyor
Kimsenin yapmaya cesaret edemediği gassallık mesleğinin mensupları bir günde yaşadıklarını anlattı. Cansız bedenleri yıkayarak geçimini sağlayan gassallar, korkuyu değil mesleğin verdiği maneviyatı hissediyor. Genç ve bebekleri görünce gözyaşlarını tutamayan gassallar, Covid-19 cenazelerini nasıl yıkadıklarından bahsetti.
Gassallık, belki de yapmayı hiç düşünmediğimiz, çok zor bir meslek. Her gün ölü bedenlere dokunmak, onları yıkayıp, temizleyip ebediyete uğurlamak oldukça ağır bir iş. Ancak, bu mesleği yapan gassallar, kendi tercihleriyle işlerini severek yapıyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde çalışan 3’ü kadın, 3’ü aynı zamanda imam olan 8 gassal da yılda yüzlerce cenaze yıkamanın sevabının yanında insani değerlerini geliştirdiği için de mesleklerinden çok memnun.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Akbelen Şehir Mezarlığında görev yapan gassallar Ramazan Yörük ve Ayşe Gürsoy, gasilhaneyi gazetecilere açarak hem mesleklerini nasıl yaptıklarını hem de hissettiklerini paylaştı.
5 yıldır bu işte: 28 yıllık memurluk hayatının 23 yılını Diyanet İşleri Başkanlığında geçirdikten sonra 5 yıl önce Büyükşehir Belediyesinde imam ve gassal olarak göreve başlayan evli ve iki çocuk babası 55 yaşındaki Ramazan Yörük, gassal olmanın kendi tercihi olduğunu söyledi.
Yörük, “Gassallık herkesin yapabileceği bir iş değil, hem ürperme, korku var hem herkes buna cesaret edemez. Ama ben cesaretimi topladığım, kendimi cesur bulduğum için bu mesleğe kendimi adadım. İşimi de severek yapıyorum. Elimden geldiği kadar itinalı bir şekilde bu görevi devam ettirmekteyim. Herkes de bizden memnun. Tabi bazen ürperdiğimiz, korktuğumuz anlar oluyor." dedi.