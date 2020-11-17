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Yeni koronavirüs kararı! Bozcaada'ya girişler HES koduyla yapılacak

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm bölgesi Bozcaada'ya girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.

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Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi. Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçe Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.

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