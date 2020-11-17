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Yalova merkezli fuhuş operasyonu: 34 kişi adliyede

Merkezi Yalova olmak üzere 5 ile düzenlenen fuhuş operasyonunda 25 yabancı uyruklu kadın ve 9 çete üyesi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Emniyet, yasa dışı yollarla fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara ve çetelere göz açtırmıyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği fuhuş çetesini teknik takibe aldı.

Yapılan takip sonucu cumartesi günü çete üyelerinin yakalanmasına yönelik Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de 8 otel ve 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dijital materyellere el konuldu

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, birçok dijital materyale el koyuldu.

34 kişi adliyede 

Fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 yabancı uyruklu kadın da emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 34 kişi, adliyeye sevk edildi.

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