Konya'da mezar ustasının ilginç notu! İstanbul'dan telefonla aradılar
KONYA'da mezar ustasının koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için attığı adım ilgi gördü.
Türkiye’de koronavirüs hasta sayılarının toplamda 417 bini, vefat sayısının ise 11 bini geçmesinin ardından vatandaşlardan da ilginç yöntemlerle uyarılar geliyor. Konya’da yaşayan mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, her yıl üzerine farklı şeyler yazarak müşterilerine hediye ettiği çakmakların üzerine bu yıl da pandemi nedeniyle ilginç cümleler yazdı.
Maske takarak gidiyorlar: Çakmaklara ‘Maske takmadığınız için teşekkür ederiz’ ve ‘Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz’ yazan ve müşterilerine hediye eden Alaattin Yılmaz, dükkanına maske takmadan gelenlerin maske takarak gittiğini söylüyor.
İnsanların sigarayı bırakması ve maske takması için bu şekilde çakmaklara yazı yazdıklarını anlatan Alaattin Yılmaz, “Şaka amacıyla o yazıları yazdık. Hem milleti bilinçlendirelim hem de ‘sigara içmeyin, maske takın’ anlamında biraz korkutalım amaçlı bir reklam düşündük. Bu da arkadaşların arasında tutulunca komik bir durum oldu." diye konuştu.
İstanbul'dan aradılar: Yılmaz, "İstanbul’dan arayan oldu ‘abi sen gerçekten mezar taşçısı mısın’ diyerek. Çakmak yollamamı istedi, yollayayım dedim ben de. Niye yazdın dedi bende maske takın sigara içmeyin dedim. Yani biz milleti teşvik ediyoruz aslında. Çakmağın altında özellikle mezar taşları yazıyor ya, o yüzden maske takmadığınız zaman direkt mezarlığa, takarsanız yaşıyorsunuz demek istiyoruz” dedi.