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İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Konak ilçesinde viyadük altında kısmi olarak yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi'ndeki viyadüğün altında, bugün saat 11.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan orta yaşlardaki kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yol kenarında bulunan cesette yanıkların olduğu tespit edildi. 

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunu tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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