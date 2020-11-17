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"Deprem gibi evi titretti" Sivas'taki patlamanın nedeni belli oldu!

SİVAS'ta dün gece geç saatlerde geniş bir alanda duyulan patlamanın; internette satılan ve adına 'ramazan topu' denilen havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı. Ramazan topunu patlattıkları belirlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

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Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesi civarındaki bir okul bahçesinin arkasında dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen patlama, birçok noktadan duyuldu. Valilik konutunun bulunduğu alandan da duyulan patlama sesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Yapılan araştırmada patlamayı gerçekleştirenlerden birinin ticari taksi ile kaçtığı belirlendi. Polisler önce araca ulaştı, ardından da Çağla Nur S. (21), Ayşegül T. (22), ve Lütfü E.'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin, haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan' işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Patlatılan malzemenin internetten satılan ve ramazan topu olarak bilinen havai fişek olduğu saptandı.

"Deprem gibi evi titretti"

Mahallede oturan Soner Soğuk çok korktuklarını belirterek, "Biz patlamayı çok hissettik. Ben haberleri izliyordum. Büyük bir gürültüyle patlama oldu. Evimizin camları dahi titredi. Ben ilk başta komşularımızdan birinin tüpümü patladı diye düşündüm. Herkes tedirgin oldu. Deprem gibi evi titretti. Hepimiz panikledik. İnşallah daha olmaz. Pandemi döneminde böyle şeylerin olması iyi bir şey değil." dedi. 

Civarda oturan Şükran Kına ise, "Çok feci şekilde patladı. Ben uyuyordum ve uykudan uyandım. Kimin patlattığını bilmiyoruz. Çok üzüldük. Biz pandemiyle uğraşırken başkaları nelerle uğraşıyor" diye konuştu.

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