BIST 1.280
DOLAR 7,75
EURO 9,21
ALTIN 472,72
HABER /  GÜNCEL

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence olayında tutuklama talebi

Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iki şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

Abone ol

Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iki şüpheli hakkında savcılık, soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan jet iddianamede, iki şüphelinin 4 yıldan 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi. Savcılık iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde tutuklanmalarını da talep etti.

Olayın geçmişi
Olay, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu. 

Cep telefonu ile kaydettirdi
Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

"Az yapmışım"
Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü gelecek yasakları açıkladı! Biz de gerçek vaka sayılarını bilmiyoruz
Fotoğraftan tespit edildi! Dağdan indirip HDP'ye başkan yaptılar
Sakarya'da gelin arabasına yazılan yazı olay oldu! Görenler kahkaha attı
Ersin Tatar tura çıkıyor! Kardeş ülkeler KKTC'yi tanıyacak şimdiden 4 ülke hazır
Fatih Terim'e büyük şok! Galatasaray'da 5 koronavirüs vakası
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi son derece saldırgan politika
ÖNCEKİ HABERLER
Seyit Torun kimdir aslen nereli eşi Nermin Torun kimdir?
Çin ABD merkezli 6 medya kuruluşuna 7 gün süre verdi
CHP'de virüs depremi! Faruk Sarıaslan korona testinin pozitif çıktığını açıkladı
Avcılar'da sevgilisinin boğazını kesip cinsel saldırıda bulunan cani: Olay abartılıyor
İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu
Hale Koca ne iş yapar Fahrettin Koca'nın eşi kimdir?
Yorumlar 4 yorum