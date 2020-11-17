Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bu haberin ardından Seyit Torun kimdir, aslen nereli eşi Nermin Torun kimdir soruları merak edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kimdir, aslen nereli soruları CHP'li Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ihracının ardından merak edildi.

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek Genel Merkez'e bildirdiğini belirtti.

Genel Merkez'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''

Seyit Torun kimdir: 1 Şubat 1968, Ulubey, Ordu doğumlu Seyit Torun, Türk iktisatçı, iş adamı ve siyasetçi.

Seyit Torun Ordu belediye başkanı olarak görev yapmıştır.

Öğrenim yaşamına Ulubey'de başladı. Liseyi Ordu'da okuyan Torun, yüksek öğrenimini yapmak için girdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1990'de mezun oldu.

Seyit Torun 1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ulubey belediye başkanı seçildi. Bir dönem Ulubey Belediye Başkanlığı yapan Torun, bu dönemde belediyecilik konusunda Almanya ve Hollanda'da araştırma ve incelemelerde bulundu.

Torun, 1999 Yerel Seçimleri'ne CHP'nin Ordu belediye başkan adayı olarak katıldı; ancak başarılı olamadı. 1999 yılı sonunda Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurdu ve ticaret yaşamına adım attı.

Bu dönemde siyasal etkinliklere devam eden Torun, CHP Ordu il başkan yardımcısı oldu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'ye geçen Seyit Torun, 2004 yerel seçimlerinde DSP'den Ordu belediye başkanı seçildi.

Seyit Torun, 2009 yerel seçimlerine de Demokratik Sol Parti'den katıldı ve üst üste ikinci kez Ordu belediye başkanı seçildi.

Ocak 2011'de tekrar CHP'ye katıldı.

27. dönem CHP Ordu milletvekili adayıdır.