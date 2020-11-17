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CHP'de virüs depremi! Faruk Sarıaslan korona testinin pozitif çıktığını açıkladı

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vücut kırgınlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testimin negatif çıkmasına rağmen çekilen tomografi sonucunda Covit-19 bulgularına rastlandı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Bir süreliğine Nevşehir ‘den ve halkımızdan uzak kalacağım” sözlerini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da koronavirüse yakalanmıştı. 

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