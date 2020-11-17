Sivasspor'da şok: 1 futbolcu koronavirüs pozitif çıktı

Sivasspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildiği paylaşıldı. Pozitif oyuncunun ismi hakkında bilgi verilmedi.

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Koronavirüs Süper Lig takımlarını vurmaya devam ediyor. Üst üste görülen vakalara bu kez Sivasspor da dahil oldu. Yapılan açıklamada bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'un paylaşımı: