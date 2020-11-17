Serdar Aksoy ne yaptı Menemen Belediye Başkanı ihraç nedeni nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bu haberin ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir, ne yaptı araştırmaları başladı.

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İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı olan Serdar Aksoy kimdir? Serdar Aksoy kaç yaşında, nereli? Serdar Aksoy siyasi yaşamı!

Müteahhitlikle uğraşan ve CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan AdayıSerdar Aksoy kimdir? Serdar Aksoy kaç yaşında, nereli? Serdar Aksoy siyasi yaşamı!

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek Genel Merkez'e bildirdiğini belirtti.

Genel Merkez'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''

Serdar Aksoy kimdir: Serdar Aksoy, 16 Nisan 1974 tarihinde İzmir Menemen'de dünyaya geldi. İlkokulu Menemen Şehit Kemal'de, ortaokulu İzmir Türk Koleji'nde, liseyi ise Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi. Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları okudu. Aksoy, Menemen'de müteahhitlikle uğraşmaktadır. Menemen'in Sesi ve Poyraz Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Serdar Aksoy, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı oldu.