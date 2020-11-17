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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı diledi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi.  Erdoğan, Şırnak Silopi Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve Hakkari Çukurca'da Irak sınırında icra edilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.​​​​​​​

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