BIST 1.274
DOLAR 7,76
EURO 9,21
ALTIN 472,13
HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bakan Bekir Pakdemirli: İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı beklemiyoruz

İSTANBUL ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gerekli yatırımları hayata geçirdiklerini duyurdu.

Abone ol

''Suyumuzu her zaman olduğu gibi israf etmeden tüketmek ve tasarruf ilkelerine azami derece uymamız önemli'' uyarısında bulunan Bakan Pakdemirli, ayrıca hiç yağış olmaması durumunda bile İstanbul’un yaklaşık 3 ay, Ankara’nın da 5 aylık suyunun bulunduğunu açıkladı.

Son 10 yılın düşük seviyesini görmüştü

Türkiye'deki barajlarda, son zamanlarda su seviyesi belirgin oranda azaldı. Bu azalışla birlikte kuraklık ihtimallerine de beraberinde geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, son 10 yılın düşük seviyesi olan yüzde 27'yi görmüştü. 

Geçen sene ile yaklaşık aynı miktarda

Türkiye genelinde işletmede olan; Enerji maksatlı barajlarda yüzde 37,5; Sulama maksatlı barajlarda yüzde 32,6 İçme suyu maksatlı barajlarda yüzde 33,5 doluluk oranı bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 374 adet depolama tesisinde ise doluluk oranı ortalamasının yüzde 35,6 mertebesinde bulunduğunu ve mevcut su miktarının da 126,7 milyar metreküp olduğunu kaydederek, bu oranın geçen sene ile yaklaşık aynı miktarda olduğunu söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Vergi borcu yapılandırması resmen başladı! İşte 10 soruda vergi borcu yapılandırma Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere ağır tepki: Oy veriyorsa hak ediyor
İstanbul ve Ankara'nın ne kadar suyu kaldı! Bekir Pakdemirli açıkladı
Bursa'da iğrenç olay deşifre oldu! Yüksek kazanç vaadiyle cinsel ilişki tuzağı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'elzem' deyip öneride bulundu
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence olayında tutuklama talebi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü gelecek yasakları açıkladı! Biz de gerçek vaka sayılarını bilmiyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Kış dönemi kampanyası! THY'den 99 liraya uçak bileti
Aziz Yıldırım'ın ismi Düzce'de caddeye verildi
İzmir'de liseli gençler Instagram'daki güvenlik açığını keşfettiler: Büyük para bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Almanya Başbakanı Angela Merkel itiraf etti: Salgın kontrolümüzde değil
Şoray Uzun kimdir aslen nereli Şoray Uzun çocukları kaç tane?
Yorumlar