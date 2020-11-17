Bakan Bekir Pakdemirli: İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı beklemiyoruz

İSTANBUL ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gerekli yatırımları hayata geçirdiklerini duyurdu.

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''Suyumuzu her zaman olduğu gibi israf etmeden tüketmek ve tasarruf ilkelerine azami derece uymamız önemli'' uyarısında bulunan Bakan Pakdemirli, ayrıca hiç yağış olmaması durumunda bile İstanbul’un yaklaşık 3 ay, Ankara’nın da 5 aylık suyunun bulunduğunu açıkladı.

Son 10 yılın düşük seviyesini görmüştü

Türkiye'deki barajlarda, son zamanlarda su seviyesi belirgin oranda azaldı. Bu azalışla birlikte kuraklık ihtimallerine de beraberinde geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, son 10 yılın düşük seviyesi olan yüzde 27'yi görmüştü.

Geçen sene ile yaklaşık aynı miktarda

Türkiye genelinde işletmede olan; Enerji maksatlı barajlarda yüzde 37,5; Sulama maksatlı barajlarda yüzde 32,6 İçme suyu maksatlı barajlarda yüzde 33,5 doluluk oranı bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 374 adet depolama tesisinde ise doluluk oranı ortalamasının yüzde 35,6 mertebesinde bulunduğunu ve mevcut su miktarının da 126,7 milyar metreküp olduğunu kaydederek, bu oranın geçen sene ile yaklaşık aynı miktarda olduğunu söyledi.