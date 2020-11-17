BIST 1.280
DOLAR 7,77
EURO 9,24
ALTIN 472,97
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Aziz Yıldırım'ın ismi Düzce'de caddeye verildi

DÜZCE Belediye Meclisi’nin kararıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi, kentteki bir caddeye verildi. Ayrıca caddeye Yıldırım’ın fotoğrafının olduğu tabela konuldu.

Abone ol

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi, Düzce Şıralık Spor Kompleksi’nin bulunduğu caddeye verildi. Aziz Yıldırım’ın fotoğrafının olduğu tabela da caddeye yerleştirildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kente çok önemli katkıları olan Aziz Yıldırım’ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, “Sayın Aziz Yıldırım sadece Türk futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye’nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzce’mizde Şıralık’ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için bir şereftir. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence olayında tutuklama talebi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü gelecek yasakları açıkladı! Biz de gerçek vaka sayılarını bilmiyoruz
Fotoğraftan tespit edildi! Dağdan indirip HDP'ye başkan yaptılar
Sakarya'da gelin arabasına yazılan yazı olay oldu! Görenler kahkaha attı
Ersin Tatar tura çıkıyor! Kardeş ülkeler KKTC'yi tanıyacak şimdiden 4 ülke hazır
Fatih Terim'e büyük şok! Galatasaray'da 5 koronavirüs vakası
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de liseli gençler Instagram'daki güvenlik açığını keşfettiler: Büyük para bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Almanya Başbakanı Angela Merkel itiraf etti: Salgın kontrolümüzde değil
Bursa'da iğrenç tuzak deşifre oldu! Yüksek kazanç vaadiyle birlikte oluyorlar
SerdarAksoy'un eşi Dilek Aksoy kimdir ne iş yapıyor?
Çukur 104. bölüm ilk sahne: 4. sezon 12. bölüm
Yorumlar