Bursa'da iğrenç olay deşifre oldu! Yüksek kazanç vaadiyle cinsel ilişki tuzağı

BURSA'da mahkeme evraklarına göre evli bir kişi internet üzerinden gördüğü jigolo sitesine başvuru yaptı. Üyelik parası, komisyon ve vergi adı altında 6 ayrı havale işlemi ile jigolo çetesinin hesabına 12 bin 200 lira para yatırdı. Çetenin bu yöntemle milyonlarca lira kazanç sağladığı belirlendi.

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Dolandırıcıların yöntemleri bitmek bilmiyor. Bu kez de para karşılığında kadınlarla birlikte olmayı teklif eden bir internet sitesi insanları dolandırıyor. Bu internet sitesi cep telefonunuza bir mesaj gönderiyor. Gönderilen mesajda çoğunlukla yüksek bir miktar yer alıyor. Kadınlarla birlikte olup. Bu yüksek miktarın alınabileceği belirtiliyor. Ve ardından gönderilen mesajla bir de internet sitesi linki yer alıyor.



İnternet sitesindeki üyeler sekmesinin içindeyse isimler ve üstlerindeyse fotoğraflar var. Fakat o fotoğraflardan birini internette arattığınızdaysa o kişinin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.



Telefon konuşması deşifre oldu

CNN Türk ekibinin dolandırıcı çetelerinden birine ulaştı. Yapılan başvuru sonrasında bir cep telefonu numarası verildi. Muhabir dolandırıcıları telefonla arayarak o konuşmayı deşifre etti.







İşte o telefon görüşmesinin detayları...

Dolandırıcı: Ajansımızın bünyesinde yapılan görüşmeler anlaşmalı olduğumuz otellerde gerçekleşiyor. Bayan üyemizle yaptığınız görüşmeler sonucunda ücretinizi bayan üyemizden alıyorsunuz. 3000 TL ile 5000 TL arasında bir gelir elde ediyorsunuz. Görüşme sonrasında bayan üyemizden alacağınız ücretin yüzde 20sini ajansımıza komisyon olarak ödüyorsunuz.

Muhabir: Peki benim bir ücret vermem gerekiyor mu?

Dolandırıcı: 3 aylık üyeliğimiz 300 TL, 6 aylık üyeliğimiz 400 TL, 1 yıllık üyeliğimiz 600 TL.

Muhabir: Ben şimdi o görüşmeye gitmeden önce ücreti vermem mi gerekiyor?

Dolandırıcı: Üyelik ücretini evet, komisyonu görüşmeden sonra alıyoruz.



Peki jigola çeteleri nasıl vaatlerde bulunuyor?

Dolandırıcı: Sizlerle bayanların fotoğraflarını paylaşıyorum eşleştiğiniz. Sizin için hangi bayan uygun olursa ilk başta bir telefon görüşmesi sağlıyoruz. Anlaşırsanız zaten aynı gün görüşme sağlayabiliyorsunuz.







Eşleşme yalanını uyduruyorlar

Dolandırıcı: Hani şöyle siz kayıt yaptırdığınız zaman bu sistemden gözüküyor. Eğer bayanlar eşleşme gerçekleştirirse zaten sizleri arıyoruz. Hani herhangi bir eşleşme gerçekleşmezse zaten aramıyoruz. O yüzden sizle de Melis hanım eşleşti. Bugün üyeliğinizi oluşturduğunuz takdirde Melis hanımla görüşme sağlayabilirsiniz.

Muhabir: Önce benden para istiyorsunuz? Yani daha doğrusu parayı göndermem gerekiyor.

Dolandırıcı: Ücreti alıyoruz dediğim gibi. Evet.



Operasyonlar devam ediyor

Jigolo siteleriyle dolandırıcılık yapan çetelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Dolandırıcıların yöntemleriyse her geçen gün bir bir tespit ediliyor.



