Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'elzem' deyip öneride bulundu

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında, "Zorunlu işyerleri dışında, toplu bulunulan mekanlara esnaf ve çalışanı mağdur etmeden 3-4 hafta kapanma ve şehirlerarası seyahatin kısıtlanması yaptırımları elzem görünüyor" önerisi yaptı.

Abone ol

Tabipler Birliği Başkanı Fincancı, kapanma ve toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasının maske ve el temizliği kadar gerekli olduğunu ancak bunun sokağa çıkma yasağına dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Gazeteci- yazar Murat Yetkin'e konuşan Fincancı “Özellikle eşitsizlikler açısından, işçi sınıfının, yoksul kesimin yaşadığı mahallelerde insanlar nispeten küçük evlerde çok kişi bir arada yaşıyor. Bu bulaşmayı artıran bir etken. Oysa mahallelerindeki parklara, yeşil alanlara gidip sosyal mesafe içinde gidip yürüyüş yapabilmeleri sağlık bakımından daha önemli." diye konuştu.

3-4 hafta kapanma elzem

Fincancı, şunları kaydetti: Bir başka konu da küçük evlerde uzun süre kalabalık nüfusla kapalı kalmanın getirdiği kadına ve çocuğa şiddet ve cinsel suçlarda artış… Bu nedenle toplumsal hareketliliği kısıtlarken, bireysel hareketliliği denetim altında serbest bırakmakta yarar var. Bu 65 yaş üstü bakımından da önemli.