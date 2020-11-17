Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere ağır tepki: Oy veriyorsa hak ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında hükümetin tarım politikasını eleştirirken çiftçileri hedef aldı. Yurt dışından ithal edilen tarım ürünlerini örnek veren Kılıçdaroğlu, "Çiftçi bunu hak ediyor mu? Oy veriyorsa hak ediyor. Sesini çıkarmıyorsan açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun kardeşim" diye tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eleştiri oklarını bu kez çiftçilere yöneltti. Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidarın tarım politikasını eleştirirken tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Çiftçiye destek kanunun bugüne kadar uygulanmadığını savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çiftçilere yüklendi: Ahlaki bir sorunumuz var demektir"

"Mazot desteği 2021 bütçesinde bir önceki yıla göre 177 milyon lira daha az olacak. Gübre 52 milyon, çatak 50 milyon daha az para verilecek çiftçiye. Niçin? Dışarıdan alıyoruz. Samanı dışarıdan alıyoruz. Yozgat'ın dünya çapında kokulu mercimeği var. Biz mercimeği Bosna Hersek'ten alıyoruz. Çiftçi bunu hak ediyor mu? Oy veriyorsa hak ediyor. Sesini çıkarmıyorsan açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun kardeşim. Ben senin, çocuklarının hakkını savunuyorum. Emeğin hakkını savunuyorum. Sen saraylarda yaşayan kişileri onları savunuyorsan bir sorunumuz var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir. Herkesin bu bağlanma iyi düşünmesi lazım. Bütün çiftçilerin oylarını AK Parti çantada keklik olarak görüyor."

"Yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı"

Devletin aile şirketi gibi yönetilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

"Daha 15 gün önce ekonomi pik yapıyor diyenler 15 gün sonra millete acı reçeteyi vereceğiz diyenler bunlar değil mi? Ekonomi pik yapıyor lafı bazıları için doğru. Dolarla ihale alanlar için ekonomi pik yapıyor. Dolarla devlete borç verenler için de ekonomi pik yapmış vaziyette. Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Yerli ve milli olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanma konusunda hazine tahvili çıkarırlar mı? Sen kendi vatandaşından kendi parada güvenmiyorsun, kendi vatandaşına bana dolar üzerinden borç ver diyorsun. Sarayın bekçiliğini yapan için de bu sözüm geçerli. Yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı. Servete servet katıyorlar. Peki esnaf, emekli, işçi, dul için, yetim için ekonomi pik mi yaptı? Hayır, pik değil dip yaptı."

Erdoğan'ın kapalı Maraş gezisine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs'ta kapalı Maraş bölgesini ziyarete gitmesine değinen Kılıçdaroğlu, israf yapıldığını savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar cumhuriyet bayramını kutluyor, onlar piknik yapmaya gidiyorlar. Nasıl gidiyorlar? Bir uçak Erdoğan için. Bir başka uçak Bahçeli için. Bir başka uçak bakanlar ve heyetler için. Mevlüt Çavuşoğlu için ayrı bir uçak. İki uçak da korumalar. Hani bizde bir söz var ya; ayranı yok içmeye diye. Vallahi, de ayranı yok! Bu ülkede konteynerlerden beslenen milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu? Sizce vicdan, ahlak, adalet duygusu, ekonomi anlayışı var mı? Nedir bu savurganlık ya. Gittiler oraya Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etmediler. Sen oraya gidip piknik yapıyorsan unutma onu sana sağlayan kişinin adı Bülent Ecevit'tir. "

Erdoğan'ın "Hukuk reformu yapılacak" sözleri

"Hukukta reform yapılacağını belirten Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı samimi olmadığını iddia ederek, "Adalet kurumuna güven kalmadığını o da görüyor. Adalet kurumunda çalışıp adalet dağıtan hakimler de görüyor. Onlar da ifade ediyorlar zaten. Hakimlerin savcıların belli odaklardan talimat almadan karar vermedikleri o da biliyor, biz de biliyoruz, dünya da biliyor. Adalet Bakanı o da konuşmuş, "bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun". Günaydın beyefendi. Bu konuda adım atacak kim, sizsiniz kardeşim. Gereğini yaptınız mı? Şu ana kadar tık yok. Bundan sonra yapacağız diyorlar. İşin ilginci şu; 18 yıldır bu ülkeyi yönetenler adaletsizlik var ve biz çözeceğiz diyor. Adaleti perişan edeceksin 18 yıl sonra bir hukuk reformu yapmaya ihtiyaç var diyeceksin. İnsanın biraz yüzü kızarır değil mi!"

"Kurdun kuzuya adil davranacağına inanırım da bunların adaleti getireceğine inanmam"

'Ya Kanal Ya İstanbul', 'Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var' afişleri nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına değinen Kıılçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"CHP'li belediyelerin belde halkına hizmet vermesini engellemeyeceksiniz. Belde başkanı seçimle geldi, genelge çıkarıyorsun efendim vay sen Kanal İstanbul'a karşı çıktın. Bu İstanbul halkının çıkarlarını savunmak zorundadır. Öncelik varsa İstanbul'daki bütün konutların depreme dayanıklı hale gelmesi lazım. Talimat veriyorlar, afişleri kaldıracaksın. Niye kaldırayım? Ya Kanal Ya İstanbul... Sen yatırım yapacaksan bak Çankırı, Yozgat orada duruyor.

Belediye başkanları konuşmayacakmış. Niçin? Doğruları duymaya tahammül edemiyorlar. Konuşun kardeşim ne dersen de, CHP'li belediye başkanları beldenin çıkarları söz konusu olduğunda konuşmak zorundadırlar. Kurdun kuzuya adil davranacağına inanırım da bunların adaleti getireceğine inanmam.