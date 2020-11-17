Koronavirüs gargarası satışları patlattı! Prof İbrahim Saraçoğlu'nun tarifi
İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs salgınına karşı bir gargara tavsiyesinde bulundu. Şimdi herkes bunun peşinde. Aktarlarda satışlar patladı. İşte Profesörün gargara formülü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı bir gargara önerisinde bulundu. Bu kürün birebir olduğunu söyleyen Saraçoğlu, ebegümeci ve ada çaylı bir formül verdi. Saraçoğlu formülünü şöyle anlattı:
"Adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız”.
Açıklamanın ardından aktarlarda bu sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Bazıları erkenden gelip ebegümeci ve adaçayı alıp deneyeceğini söylerken, bazı vatandaşlar ise bilmedikleri otları kullanmayacaklarını belirtti. Aktarlarda ebegümecinin kilogramı 150 liradan, adaçayının kilogramı ise 50 liradan satılıyor.
"Şu ana kadar 10’ar kilo sattık"
Mısır çarşısında aktar dükkanı işleten Serhat Kara, “Ebegümeci yıllardır sattığımız bir şey. Profesörün açıklamasından sonra, satışlar patladı. 7.30’da açtık dükkanı. Bu sabahtan itibaren ebegümeci adaçayını normalde 1 kilogram satarken, şu ana kadar 10’ar kilo sattık. Bu ikisini beraber sıcak suya koyup 5 dakika beklettikten sonra, beraber ağızda gargara yapıp burundan çekildiği zaman koronaya birebir. Zaten ebegümeci akciğerlerdeki balgamı söküyor. Ciğerlere faydalı. Boğazdaki ağrılara birebir. Devamında adaçayı da zaten şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengelediği için ikisi de koronaya birebir. Her gün 3 sefer tüketilmeli. Ben de başladım bile. Akşam eşime ve çocuklarıma da götüreceğim” diye konuştu.
"Tariflerinin çok iyi geldiğini biliyorum"
Aktardan alışveriş yapan Serhat Ozan, fiyatları uygunsa tarifi deneyeceğini söyledi. Ozan, “Bence araştırmak lazım. Ama başdanışmanı tanıyorum. Saraçoğlu’nun kitabında görmüştüm. Farklı tariflerinin de çok iyi geldiğini biliyorum. O yüzden uygulanabilir. Zaten şu an korona ile alakalı sürekli yeni bir şey çıkıyor. Hangisini uygulayacağımızı şaşırdık. O yüzden uygulanabilir, zararı olacağını düşünmüyorum. Aktara geldim bir soracağım. Eğer fiyatı da bizim için uygunsa tabi ki alınabilir” ifadelerini kullandı.