Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a bomba soru! 'Türkiye’nin rolünü açıklamaya hazırız'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü açıklamaya hazır olduğunu belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki ateşkese anlaşmanın imzalanmasındaki rolüyle ilgili AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarından ABD ve Fransa’nın soruları olduğu açıklamasına yanıt verdi.

“Minsk Grubu eşbaşkanı partnerlerimizin konuyla ilgili açıklamaya ihtiyaçları varsa, hiç şüphesiz bu açıklamalar kendilerine sunulacaktır” diyen Peskov, ayrıca diplomatik kuruluşlar arasında Dağlık Karabağ konusunda düzenli olarak temasların yürütüldüğünü de ekledi.

"Türkiye’nin rolünün güçlenmesi endişesi"

‘Paris ve Washington’ın Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümündeki rolü ve çeşitli bölgesel meselelerdeki rolünün güçlenmesi nedeniyle endişelenmesi için sebep var mı?’ sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

Hiçbir şekilde Fransa ve ABD’nin Türkiye ile ikili ilişkileri hakkında yorum yapmak istemeyiz. Bizim kendi ikili ilişkilerimiz var ve buna kıymet veriyoruz. Eşbaşkan olarak ortak statümüze gelince, elbette bizim için önemli olan Dağlık Karabağ’da kısa süre önce tahsis edilen barışın nasıl korunacağı, yer değiştiren kişilerin, göçmenlerin dönüşünün nasıl sağlanacağı ve bu barışın muhafaza ediliş sürecinin nasıl gözlemleneceği ile ilgilenmek.

Ne olmuştu?

Paris ve Washington’ın, Türkiye’nin rolü hakkında detayları öğrenmek istediği belirtilmişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, “İkili Dağlık Karabağ’ı detaylı biçimde ele aldı. Eşbaşkanlar olarak, Minsk Grubu sürecindeki rollerine eskisi gibi bağlı kaldıkları konusunda hemfikir oldular” demişti.

Yetkiliye göre, taraflar Rusya’nın Dağlık Karabağ’da ateşkesin sağlanması konusunda attığı adımların farkında olduklarını, ancak Moskova’nın, Türkiye’nin rolü de dahil olmak üzere anlaşmanın parametreleriyle ilgili açıklığa kavuşturması gereken birçok soru işareti olduğunu kaydetmişti.