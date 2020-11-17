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HABER /  DÜNYA

Komşuda korkutan koronavirüs tablosu! 1 günde 482 kişi öldü

Anadolu Ajansı

İRAN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 artarak 42 bin 461 oldu.

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 artarak 42 bin 461 oldu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 482 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 352 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 42 bin 461'e vaka sayısının da 788 bin 473'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 691'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 570 bin 774 kişiye ulaştığı bilgisini verdi. Ülkede 5 milyon 586 bin 141 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin kapatılacak
Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin kapatılacağını belirtmişti. Kısıtlamaların vakalar düşene kadar süreceği ifade edilmişti.

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