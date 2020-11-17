Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği iki ürün ebegümeci ve adaçayında satışlar patladı!

İşletmeci Kara, "Ebegümeci akciğerlerdeki balgamı da söküyor. Ciğerlere faydalı. Boğazdaki ağrılara birebir. Devamında adaçayı da zaten şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengelediği için ikisi de koronaya birebir. Her gün 3 sefer tüketilmeli. Ben de başladım bile. Akşam eşime ve çocuklarıma da götüreceğim” diye konuştu.