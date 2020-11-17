Erdoğan Dr. Owase Jeelani ve ameliyatlarını gerçekleştirdiği siyam ikizlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Owase Jeelani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ve ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Owase Jeelani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre vakit geçirdi.