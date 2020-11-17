BIST 1.274
DOLAR 7,76
EURO 9,21
ALTIN 472,13
HABER /  YEREL

İzmir'de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü! Katil Afyon'a kaçtı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de 36 yaşındaki kadın erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı. Boğazından bıçakladığı kadını ölüme terk edip kendini ihbar eden katil zanlısı Afyonkarahisar'a kaçarken yakalandı.

Abone ol

Yenişakran Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Serap Çetiner, arkadaşı Hasan A. tarafından evinde bıçaklandı. Olayın ardından jandarmayı arayan Hasan A'nın suçunu itiraf etmesi sonrası ekipler, Bayar Caddesindeki evde kadının cansız bedenini buldu.

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan A.'nın 35 PC 924 plakalı ticari taksiyle ailesinin yaşadığı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi yönüne doğru hareket ettiğini tespit etti.

Plaka Tanıma Sisteminden takip edilen taksi, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar - Bolvadin kara yolunda durduruldu. Gözaltına alınan Hasan A, İzmir'e gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere ağır tepki: Oy veriyorsa hak ediyor
İstanbul ve Ankara'nın ne kadar suyu kaldı! Bekir Pakdemirli açıkladı
Bursa'da iğrenç olay deşifre oldu! Yüksek kazanç vaadiyle cinsel ilişki tuzağı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'elzem' deyip öneride bulundu
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence olayında tutuklama talebi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü gelecek yasakları açıkladı! Biz de gerçek vaka sayılarını bilmiyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da genç kız çamaşır asarken feci şekilde can verdi
Başkentte ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı
Mustafa Sarıgül: Tükenmiş umutları yeniden yeşerteceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patrikhaneden sonra Rüstem Paşa Camii’ni gezdi
Bursa'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan servis şoförü işten atıldı
Seyit Torun kimdir aslen nereli eşi Nermin Torun kimdir?
Yorumlar