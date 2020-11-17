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Bakan Kasapoğlu duyurdu: TFF ile beIN Sports anlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Süper Lig'de yayın krizi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür ederim, hayırlı olsun"

TFF açıklama yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı: "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Ankara’da bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasındaki toplantı sonunda, TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma imzalandı. TFF olarak Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly’ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz."

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