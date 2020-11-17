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13 yaşındaki çocuk 48 yaşındaki adamla evlendirildi! Görüntüler ortaya çıktı

Filipinler'de 13 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla 48 yaşındaki Abdulrzak Ampatuan isimli adamla evlendirildiği düğün töreninin görüntüleri ortaya çıktı.

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Filipinler'de 13 yaşındaki Asnaira Pamansag Mugaling, babası yaşındaki adamla evlendirildi. Durumun normal karşılandığı ülkede 726.000 çocuk gelin bulunuyor. 48 yaşındaki adamla evlendirilen Asnaira Pamansag Mugaling, Abdulrzak'tan korkmadığını, kendisine karşı çok iyi olduğunu, kocasını mutlu etmek istediğini ev işleri ve yemek yapmayı öğrendiğini söyledi.

Abdulrzak ise Asnaira gibi bir eş bulduğu için çok mutlu olduğunu, kendisi dışarı işlerin yaparken Asnaira'nın ev işlerine baktığını ve daha önceki evliliklerinden olan çocuklarına baktığını söyledi Üstelik çift, Asnaira 20 yaşında geldiğinde çocuk yapmayı planladıklarını söyledi. Abdulrezak, eşinin kesinlikle okula devam edeceğini, eşinin iyi bir eğitim alması için tüm eğitim masraflarını karşılayacağını, eşi eğitimini tamamladıktan sonra çocuk yapacaklarını söyledi.

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