Mersin'de tek kelimeyle vahşet! Komşusunu katletti gidip teslim oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kavga ettiği komşusu H.M. (56) tarafından av tüfeğiyle vurulan Ümit Tunç (48), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. H.M., polise giderek, teslim oldu.

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Olay, ilçe merkezindeki Mithatpaşa Mahallesi 2855 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Ümit Tunç ile husumetli olduğu öne sürülen komşusu H.M. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine H.M. yanındaki av tüfeğiyle Tunç'a ateş etti.



İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Tunç'u ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ümit Tunç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası H.M., suç aleti tüfekle polise giderek, teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.