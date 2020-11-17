Kahramanmaraş'ta yetişiyor daha dalındayken satılıyor! Ülkeler sıraya girdi

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazide üretilen ayvalardan dönüm başına 10 ton hasat yapıldığını dile getiren Çetinkaya, "Şahinkaya ayvasında rekolte ve fiyat çok iyi. Ürün üreticisinin yüzünü güldürüyor. Şahinkaya ayvası pazar konusunda hiç bir sıkıntı yaşamıyor." diye konuştu.