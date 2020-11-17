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Erzurum'da işçilere malzeme götüren apartman yöneticisi çatından düşerek öldü

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da 6 katlı bir binada çalışan ustalara çivi götürmek için çatıya çıkan apartman yöneticisi, ayağının kaymasıyla metrelerce yüksekten düştü. Talihsiz adam olay yerinde can verirken 3 çocuğu haberi alınca sinir krizi geçirdi.

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Olay, sabah saatlerinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Çiçekli Sokak'taki Deniz Apartmanı'nda meydana geldi. Yönetici Münip Başar, sac tabakaları yapan işçilere malzeme götürmek için binanın çatısına çıktı. Sac tabakalardaki buzlanma nedeniyle ayağı kayan ve dengesini kaybeden Başar, binanın arka bahçesine düştü.

6'ncı kattan beton zemine çakılan Başar'ı gören apartman sakinleri, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevreye güvenlik bariyeri çekerken, komşular gözyaşı döktü.

Başar'ın ailesi ise acı olay karşısında sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Başar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.  Apartman sakinleri, Münip Başar'ın oğluna "Ustalar çivi istedi. Onu götürüp, geleceğim" dedikten sonra evden ayrılıp çatıya çıktığını söyledi.

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