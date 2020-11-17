Antalya'da besicinin şüphelendiği çukur polisi alarma geçirdi! Bakın ne çıktı
ANTALYA'da hayvan besicisinin 'şüpheli çukur kazıldığı' yönündeki ihbarıyla hareketli dakikalar yaşandı.
Polis alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda devamlı hayvanlarını otlatan bir besici, toprağın daha önceden kazılıp tekrar kapatıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlık ekipleri sevk edildi. Mezarlık ekipleri belirtilen bölgeyi kazarken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
Köpek leşi çıktı: Yaklaşık 2 metre kazılan alanda üzeri kireçle kapatılmış köpek leşi bulundu. Köpek, kepçeyle birlikte bulunduğu alandan çıkartıldı.
İfadeleri alındı: Polisin yaptığı çalışmalarda, alanın yaklaşık 15 gün önce bir hafriyat şirketine ait kepçeyle kazıldığı tespit edildi. Bölgeye çağrılan şirket yetkilisi ve kepçe operatörünün ifadesi alındı.