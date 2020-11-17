Antalya'da besicinin şüphelendiği çukur polisi alarma geçirdi! Bakın ne çıktı

Polis alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda devamlı hayvanlarını otlatan bir besici, toprağın daha önceden kazılıp tekrar kapatıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.