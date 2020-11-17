BIST 1.275
DOLAR 7,75
EURO 9,21
ALTIN 472,13
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İflasın kıyısından dönmüştü! Bolu'daki şato evler için yeni karar çıktı

Demirören Haber Ajansı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirketin yaptığı konkordato başvurusu sonucu görülen davada, şirket lehine karar çıktı.

Abone ol

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi.

Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.



İflas kararı kaldırılıp, satış ve inşaat izni verilmişti
Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

Yeniden konkordato başvurusu sonucunda 1 yıllık süre verildi
İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Grup, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, başvuru dilekçesinde kendilerine belirli bir süre verilmesi halinde var olan borçları aşan mal varlıklarının bulunduğu belirtti. 13 Kasım'da İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi'nden verilen kararla 1 yıl boyunca haciz işlemi yapılmaması yönünde karar verildi. 1 yıl boyunca borçlarını ödemesi için mühlet kararı verilen şirketin toplam borcunun 80 milyon lira olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muğla'da 2 ayda ortaya çıktı kenti heyecan sardı! Güvenlik önlemi alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'ın danışmanı Nebi Yanık istifa ile ilgili iddialara isyan etti ağır konuştu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patrikhaneden sonra Rüstem Paşa Camii’ni gezdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere ağır tepki: Oy veriyorsa hak ediyor
İstanbul ve Ankara'nın ne kadar suyu kaldı! Bekir Pakdemirli açıkladı
Bursa'da iğrenç olay deşifre oldu! Yüksek kazanç vaadiyle cinsel ilişki tuzağı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'elzem' deyip öneride bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır
Zonguldak'ta her şey bir anda oldu! Yerden kalkamadı
El Bab'da yakalanan PKK'lı terörist 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti
Mersin'de tek kelimeyle vahşet! Komşusunu katletti gidip teslim oldu
Nihal Yalçın kimdir kaç yaşında Bir Başkadır'a ne dedi olay oldu?
Nilay Toprak kimdir nereli Nilay Toprak biyografisi
Yorumlar