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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

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Fahrettin Altun'a Boğaz'da inşaat yaptığı yönündeki iddialarla yüklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, inşaatın izninin olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu'na cevap veren Fahrettin Altun, "Mahkeme kararına saygı gösterilmeli" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür.

Kılıçdaroğlu, Altun'u hedef aldı

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Gazetesi basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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