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HABER /  DÜNYA

Fransız 'jet adam Vincent Reffet eğitim kazasında öldü

Anadolu Ajansı

Gökyüzünde sırt roketi ve karbon fiber kanatlarla akrobasi gösterileri yapan Fransız Vincent Reffet Dubai'de eğitim kazasında hayatını kaybetti.

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BBC'nin haberine göre, Jetman Dubai şirketi, 36 yaşındaki Reffet'in "Dubai'de eğitim sırasında" yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında, "Vince yetenekli bir sporcuydu, takımımızın çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesiydi. Dualarımız ailesiyle, onu tanıyanlar ve onunla çalışanlarla." ifadesi kullanıldı.

Hava dalışçısı Reffet, kariyeri boyunca dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'dan paraşütle atlama dahil birçok tehlikeli gösteri uçuşuna imza atmıştı.

Reffet, İsviçreli pilot Yves Rossy tarafından kurulan Jetman Dubai şirketiyle yaptığı uçuşlarla ün kazanmıştı.

Rossy'nin bu uçuşlar için tasarladığı teçhizat, akrobatların gökyüzünde saatte 402 kilometre hıza çıkmasını sağlıyor.

Vincent Reffet, geçen ay verdiği bir röportajda, "Yaptığımız her şey yeni. Çok fazla hayalimiz var ve hayat kısa." diye konuşmuştu.

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