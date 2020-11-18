Yasaklar ne zaman başlıyor yeni yasaklar neler tüm maddeler

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni yasaklar ve tedbirler alındı. Birçok vatandaş yeni yasaklar ne zaman başlayacak ve kimleri kapsayacak merak ediyor. Peki 65 yaş üstü ne zaman hangi saatlerde sokağa çıkacak? 20 yaş altı gençler hangi saatlerde dışarıda olacak?

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Koronavirüs vakaları arttı ve yeni yasaklar alındı. Birçok vatandaş yeni yasaklar neler oldu araştırması yaparken, yasakların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verildi.

Haftasonu saat 10:0 ila 20:0 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10:00 ila 13:0 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı ise 13:0 ila 16:0 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. İşte Vali Yerlikaya'nın yasak saatlerle ilgili açıklamaları...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hafta sonları; 10:00­ - 20:00 saatleri DIŞINDA sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulamaya 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den itibaren başlanacaktır.

65 yaş üzere sokağa çıkma yasağı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı: 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

AVM, berber, market yasağı: 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, kafe yasağı: Restoran, lokanta, pastane,kafe, kafeterya gibi iş yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. 20:00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

Sinema, kahvehane ve eğlence yerleri: 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; Yeni bir karar alınıncaya kadar ise; kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulmuştur.