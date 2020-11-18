Ali Koç: Emre hiç vazgeçmiyor Fenerbahçe sevdasından

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe sporcusu milli yüzücü Emre Sakçı, beraber basın toplantısı düzenledi. Koç, ''Emre'nin ailesinde çok Fenerbahçeli yok. Babası koyu Beşiktaşlı, dayıları Galatasaraylı. Ama Emre hiç vazgeçmiyor Fenerbahçe sevdasından." şeklinde konuştu.

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Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kıran, yine Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında birinci olan Fenerbahçe sporcusu milli yüzücü Emre Sakçı, başkan Ali Koç ile beraber bir basın toplantısı düzenledi.

'Annemle konuşur gibi sizinle konuşmak çok özeldi'

Türkiye'de yüzmeye olan ilginin ciddi bir şekilde artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Emre, "Bütün amatör sporlarda daha iyiye gideceğiz. Başkanım Ali Koç'a çok teşekkür ederim, bize ağabey gibi yaklaştı. Annemle konuşur gibi sizinle konuşmak çok özeldi, sağolun varolun. Ülkeme yakışır şekilde yarışacağım. Olimpiyatlarda elimden gelen en iyi performansı yaratacağım. Nice farklı isimler çıksın, sadece bir Naim bir Emre olmasın. İnşallah bir kültür yaratacağız ve sonra yaşatacağız. Hep farklı olmaya çalışıyorum. Farkı yaratmak için farklı olmak lazım. Farklı değerler olunca çok daha büyüyüp güçleneceğiz." ifadelerini kullandı.

''En büyük hedefi olimpiyatlar''

Emre'nin ardından söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise, "Emre'nin bugünlere gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunarım. Emre için her şey daha yeni başlıyor. En büyük hedefi olimpiyatlar. İnşallah bize daha nice başarılar yaşatır.'' dedi.

''Emre hiç vazgeçmiyor Fenerbahçe sevdasından''

''Emre'yi dinledikçe bir Spor Bakanı profili görüyorum'' diyen Ali Koç, ''İçim açılıyor o konuştukça. İleride idol olabilecek kapasitede bir çocuk. Emre'nin ailesinde çok Fenerbahçeli yok. Babası koyu Beşiktaşlı, dayıları Galatasaraylı. Ama Emre hiç vazgeçmiyor Fenerbahçe sevdasından." şeklinde konuştu.