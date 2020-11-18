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Kocaeli'de eski sevgili dehşet saçtı! Genç kız ofisten koşarak kaçtı

Demirören Haber Ajansı

İZMİT'te E.Ö., iş yerini bastığı eski sevgilisi F.K.’ye bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında hafif yaralanan genç kız kaçarken, E.Ö., bu kez de kendisini bacağından bıçakladı.

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Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Eski Postane Sokak’taki bir iş hanında meydana geldi. E.Ö., eski sevgilisi F.K.'nin çalıştığı ofise gelerek genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.Ö., F.K.'ye saldırdı. Boğuşma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde hafif çizikler oluşan genç kız, ofisten koşarak kaçtı. F.K.'yı ofiste arayıp bulamayan E.Ö., elindeki bıçakla kendisini bacağından yaraladı.

İş hanındaki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kendisini bacağından yaralayan E.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İş hanından kaçarak polise sığınan F.K. de ekipler tarafından farklı bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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