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Kırklareli Valiliği açıkladı! Hıfzıssıhha Kurulu 1 köyü karantinaya aldı

Demirören Haber Ajansı

KIRKLARELİ Valiliği, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyünün, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

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Kırklareli'de toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Demirköy ilçesinin Balaban köyünün karantina alınmasına karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Demirköy İlçesi Balaban köyünün 19.11.2020 Perşembe günü sabah saat 06.00'dan 03.12.2020 Perşembe günü sabah saat 06.00'ya kadar karantina altına alınmasına, bu kapsamda; belirtilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi uyarınca yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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